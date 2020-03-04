"سبايدرمان" يتدخل لمواجهة الخوف من كورونا

المصدر: أ ف ب

تسلق آلان روبير الملقب "سبايدرمان الفرنسي" عاري اليدين ومن دون أي شباك أمان، ناطحة سحاب في برشلونة الأربعاء للتحذير من "الخوف المعدي" في إطار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسلق المغامر البالغ 57 عاما تحت أنظار فضوليين برج "اغبار" الذي يرتفع 145 مترا، ونزل منه في غضون 47 دقيقة.

وقد أوقفته الشرطة المحلية عند عودته إلى الأرض فيما راح بعض المارة يصفقون له.

وقال الان روبير لوكالة فرانس برس "ثمة وجه شبه بين ما أقوم به أي التسلق من دون حبل والذي قد يؤدي إلى شكل من أشكال الخوف، وما يحصل مع فيروس كورونا"، قبل أن يبدأ بتسلق المبنى الذي يعتبر من معالم برشلونة.

وأوضح "اليوم ما هي العدوى الأكبر؟ ليس فيروس كورونا بل الخوف. فثمة 3 مليارات شخص الان يتملكهم الخوف على الأرجح حيال هذا المرض الذي لا نسيطر عليه".

وقد أدى انتشار الفيروس إلى وفاة 3200 شخص وفق حصيلة أخيرة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وقد تسلق "سبايدرمان الفرنسي" أكثر من مئة مبنى من بينها برج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم (828 مترا) في دبي وبرج إيفل، وهو دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كما أنه غالبا ما يمرر رسائل سياسية خلال تسلقه هذه الأبراج.

في يناير، تسلق روبير برج "توتال" في منطقة لاديفانس في باريس دعما للاضراب احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وفي اغسطس الماضي، تسلق مركز "غونغ كونغ" البالغ 68 طابقا في هونغ كونغ ونشر لافتة من أجل السلام بين الصين والمستعمرة البريطانية السابقة في خضم الاحتجاجات المطالبة بديموقراطية أكبر.