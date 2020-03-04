غرف للتنفس الآمن.. حل تايلاندي للتلوث

المصدر: بانكوك - د ب أ

تلوث الهواء يمثل مشكلة في شتى أنحاء تايلاند، حيث وصلت جودة الهواء في العاصمة بانكوك إلى مستويات غير صحية خلال معظم أيام يناير.

ومع ذلك، قد يتمكن الأشخاص في تايلاند وأماكن أخرى من التنفس بأمان بفضل نوع جديد من الواحات الاصطناعية تم كشف النقاب عنه في معرض أقيم في بانكوك. وصمم مهندسون معماريون في البلاد غرفاً تحيط بها أنواع مختلفة من الأشجار خصوصاً لأغراض التنفس الآمن.

ويطلَق على السرادق الأبيض، المجهز بتقنية عالية الدقة للتهوية، اسم «سيف زون شيلتر» أو «ملاذ المنطقة الآمنة»، وقد تم الكشف عنه في معرض أسبوع بانكوك للتصميم.