ملك الخَبز.. يبتكر كعكاً بلغة بصرية خادعة

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

«ملك الخَبز» لقب شهرة الطاهي بن كولين الذي يخبز ويبدع قوالب كعك يصنعها لتشبه بشكلها «أشياء أخرى»، في مهارة خاصة احترفها ليوهم الناس بمذاق لا يعكس ما تنظره العين، عبر إيجاد فنٍ صالح للأكل. لطالما كان الشاب كولين بنظرة فنية لأعماله التي يصنعها بعالمه الذي يبحر في فن صناعة الكعك أو «الجاتوه».

وأثبتت تصاميمه شعبيةً كبيرة لتشتمل قوالبه الشهيرة ما يشبه الفاصوليا على الخبز المحمص، وطبق الدجاج المحمر الذي أخرج للتو من الفرن، وحتى السلطة اليونانية، وذلك في قوالب قوامها الكعك، كما ذكرت «مترو» البريطانية.

كولين فنان جرب كل شيء، لكنه وجد نفسه أخيراً كفنان يصنع الكعك المترع بالأوهام التي يخدع بها الآخرين..«فنان كعك بدوام كامل».