هزم السرطان مرتين وحقق 50 رقماً في السباحة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

هزم المسن الياباني، هيروشي ماتسوموتو، السرطان مرتين وحطم الرقم القياسي في السباحة 50 مرة. وهو عازم اليوم على تحطيم الرقم القياسي مرة أخرى، وفقاً لصحيفة «جابان تايمز».

في 8 فبراير، شارك ماتسوموتو في مسابقة سباحة الفراشة مسافة 25 متراً، ونجح تدريجياً في زيادة سرعته ليصبح في المرتبة الأولى بمدة 15.72 ثانية.

وكان الفوز ساحقاً لماتسوموتو الذي أنهى السباق بفارق 5 أمتار على الأقل عن السباح الذي احتل المركز الثاني. المنافسون الآخرون كانت أعمارهم تقل 10 سنوات عنه.

وشارك ماتسوموتو في أربع مناسبات أخرى بعد ذلك وفاز بها جميعاً.

أول تجربة له في السباحة جاءت عندما كان طالباً ابتدائياً، غطس في بركة في مزرعة بالقرب من منزله للتغلب على حرارة الصيف، وقد استمتع كثيراً إلى حد أنه استمر في السباحة حتى بعد أن لاحظ جسده ينزف بسبب العلق في البركة.

بعد بلوغه الـ 65 حطم رقماً قياسياً في مسابقة سباحة الماجستير اليابانية في سباحة الفراشة 25 إلى 50 متراً.

لكن في العام التالي تم تشخيصه بمرض السرطان. شعر بضعف، لكنه عاد بعد أسبوع من مغادرته المستشفى للسباحة. وبقي يسبح 3 إلى 4 كيلومترات في اليوم، وعندما بلغ السبعين حطم الرقم القياسي في سباحة الفراشة 50 متراً.

في 2012 تم تشخيصه مجدداً بسرطان الجلد، وللمرة الثانية عاد للسباحة بعد الجراحة، وحطم السجل العالمي لسباحة الماجستير 50 مرة.