يسرا تدخل على خط الأزمة بين هاني شاكر ومحمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت يسرا على خط الأزمة المحتدمة بين نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر والفنان محمد رمضان، وردت على الاتهامات التي طالتها بخصوص الهجوم على محمد رمضان، وكتبت على حسابها في انستغرام: "إذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك أسطورة.. فلن تصبح أسطورة مطلقا".

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فإن تصريحات يسرا أحدثت جدلاً في الوسط الفني المصري، وربطه البعض بمحمد رمضان، ولكن يسرا نفت ذلك في لقاء تلفزيوني لها، مؤكدة إنها لم تقصد ذلك أبداً، وأوضحت: "ولا يخطر على بالي التفسير اللي أنتو بتقولوه ده، مش ممكن أقارن نفسي بأي حد، لأني أنا حاجة وغيري حاجة، وكل واحد له شخصيته، وأنا في حياتي ما كتبت عن نفسي أني أسطورة، بيتكتب عني أني أسطورة، في فرق كبير جدا".

وقالت يسرا: "أريد دوماً أن أكون مثيرة للإعجاب"، وأضافت: "إذا لم يقدّر الناس عملكِ ولا يرونكِ أسطورة، لن تصبحي أسطورة مطلقاً. اعلمي أنكِ تعملين من أجل الناس، ويجب أن تكوني عند حسن ظنهم دوماً".