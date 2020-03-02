الأوبرا المصرية تحتفي بمولد بيتهوفن

المصدر: (دبي - البيان)

احتفت دار الأوبرا المصرية أمس بمرور 250 عاماً على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827)، بالتزامن مع احتفالات فنية وثقافية بالمناسبة في العالم، حسب موقع روسيا اليوم.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات الأوركسترا خلال موسمها الفني الـ 61 بهذه المناسبة، حيث قدم رومانس الفيولينه (الكمان) والأوركسترا مصنف 40 في سلم صول الكبير، والسيمفونية الأولى مصنف 21 في سلم دو الكبير، والخامسة مصنف 67 في سلم دو الصغير. ويقوم بالعزف المنفرد على آلة الفيولينه رائد أوركسترا القاهرة السيمفوني ياسر الصيرفي، بينما يقود الأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي، القائد الأساسي للأوركسترا.