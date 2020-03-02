أصغر فندق.. مساحته 4 أمتار

المصدر: دبي - البيان

فندق في مدينة «فورو» في دولة إستونيا، كسر الصورة النمطية عن الفنادق، إذ يمكن اعتباره أصغر فندق، إذ تبلغ مساحته 4 أمتار فقط، وسعته شخصان، وحسب موقع اليوم السابع، يمكن أن يستضيف الفندق زوجين لقضاء وقت ممتع في إستونيا، إذ يمنحهما المنزل «الفندق الصغير» تجربة غير عادية ولن تتكرر كثيراً، وذلك وفقاً لموقع «bored panda».

التصميم الفريد للفندق الفريد، مخصص للمغامرين والأزواج، يحمل اسم «KARU GLAMPING»، في وسط مدينة فورو الإستونية، ولديه مساحة وحديقة خاصة متاحة لإقامة حفلات الشواء. المنزل الغريب والصغير، يقع في وسط مدينة فورو، ولديه كل ما هو ضروري لاستيعاب الأزواج والثنائيات، والمغامرين المنفردين، والمسافرين من رجال الأعمال.