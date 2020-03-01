شاكوش يتحدى هاني شاكر بـ "عود البطل"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال عن موعد طرح مهرجان "عود البطل" الذي سيطرحونه قريباً، رغم قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنع أغاني المهرجانات ومطربيها من إحياء أي حفلات.

وتوقع البعض أنه كما أثارت بعض كلمات الأغنية السابقة "بنت الجيران" المشكلات، أن تتسبب الأغنية الجديدة لشاكوش وكمال، أزمات وصدامات جديدة.

وقال مقربون من شاكوش وكمال إن "عود البطل" تعد بمثابة تحدٍ واضح لنقيب الموسيقيين، لكن دون أن يستطيع أن يتخذ أي إجراء "لأن اسم الأغنية له مدلول شعبي ولكن غير ممسوك، ولا يمكن أن تتم محاسبتهما على معنى ضمني، أو مجرد استعارة، فلا توجد ألفاظ خادشه بشكل واضح"، كما كانت الحال في "بنت الجيران" بحسب وسائل إعلام مصرية.

وحدد حسن شاكوش وعمر كمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي موعد طرح الأغنية يوم "الثلاثاء" المقبل الساعة السادسة مساء تحديداً.

ورغم موقف الفنان هاني شاكر من مطربي المهرجانات، وإصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائياً، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم، بما في ذلك الفنان محمد رمضان، إلا أن شاكوش ورفاقه مستمرون، وأعلنوا عن إحياء ثلاث حفلات غنائية في لبنان.

