مواد غذائية تخفض الجلطات الدماغية

المصدر: (دبي - البيان)

توصل فريق علماء دولي إلى استنتاج يفيد بأن تناول الفواكه والخضروات والألياف الغذائية والحليب والأجبان والزبادي يخفض من خطر الجلطات الدماغية، ولكن هذا لا يشمل الجلطات النزفية، حسب موقع روسيا اليوم.

كما كشف فريق العلماء، أن تناول بعض المواد الغذائية له علاقة بخطر الإصابة ببعض أنواع الجلطات الدماغية.

وتفيد مجلة European Heart Journal، بأنه وفقاً للخبراء، إلى الآن كانت غالبية الدراسات عن العلاقة بين النظام الغذائي وخطر الجلطة الدماغية.

ولكن في الدراسة الجديدة، بحث الخبراء في المواد الغذائية التي يمكن أن تكون سبباً بحدوث جلطة دماغية أو جلطة نزفية في الدماغ.