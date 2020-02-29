الهند تحول حافلات قديمة إلى مراحيض للسيدات

المصدر: الهند - أ ف ب

مثل العديد من النساء الهنديات، ينتاب الطالبة سوفارنا دوغاريه قلق شديد من المسارات الطويلة التي عليها اجتيازها للوصول إلى منزلها وقضاء حاجتها، ما يجعل المراحيض العامة النظيفة حاجة ملحّة في البلد الآسيوي.

وقد سرّت هذه الشابة عندما اكتشفت في إحدى حدائق بونا وجود حافلة قديمة مطلية باللون الزهري وتمّ تحويلها إلى مرحاض متنقل للنساء، وهو مشروع طوّره ثنائي لديهما حافلات قديمة مركونة في العديد من المواقع في المدينة في غرب الهند.

تقول الشابة (18 عاماً) لوكالة فرانس برس «ذهبت إلى الحديقة وكنت في حاجة لدخول الحمام. هذه المراحيض مريحة وتعطي شعوراً بالأمان». يمكن لأي امرأة استخدام هذه المراحيض في مقابل 5 روبيات (0.64 يورو)، سواء لقضاء حاجتها أو الإرضاع أو شراء الحفاضات أو الفوط الصحية.

أطلق مشروع «تي تواليت» في العام 2016 رائدا الأعمال أولكا سادالكار ورئيف خير، وهي تضمّ 12 مرحاضاً متنقلاً وتستخدمها أكثر من 200 امرأة في اليوم.