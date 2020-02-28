اكتشاف كوكب صالح للحياة

المصدر: دبي - البيان

استنتج علماء الفلك من دراستهم لجميع البيانات المتوفرة عن الكوكب الخارجي K2-18b، بما في ذلك بنيته وتركيب غلافه الجوي، أن ظروفه يمكن أن تكون ملائمة لحياة شبيهة بالحياة الأرضية، حسب ما أورده موقع روسيا.

وتفيد مجلة Astrophysical Journal Letters، بأن الكوكب الخارجي K2-18b اكتشف عام 2015 في مدار القزم الأحمر K2-18 بكوكبة الأسد، ويبعد عن الأرض مسافة 124 سنة ضوئية.

نصف قطر الكوكب أكبر من نصف قطر الأرض بمقدار 2.6 مرة، وكتلته أكبر بمقدار 8.6 مرات. وفي عام 2019 أظهر تحليل البيانات التي أرسلتها التلسكوبات الفضائية كيبلر وسبيتزر وهابل، وجود نسبة عالية من بخار الماء في غلافه الجوي، وهذا يعني نظرياً صلاحيته للحياة.