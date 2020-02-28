فرنسي يحوّل إشارات شوارع هونغ كونغ لقصائد

المصدر: دبي - البيان

بدأت سلسلة صور «قصيدة المدينة» كمجرد مشروع شخصي للمصور الفرنسي رومان جاكيه لاغريز، المقيم في هونغ كونغ منذ العام 2012، لكنه سرعان ما تحوّل إلى واحد من أبرز المعارض التي تشهدها هونغ كونغ اليوم.

ملتقطاً صور إشارات الشوارع الممتدة والنيونية والصخرية في محاولة منه لفهم الثقافة المحلية من خلال عدسة الكاميرا، لم يكن لاغريز يفقه أياً من معناها إلى أن قرر تعلّم اللغة. وفكر بأن يستعين بمشاهده ككتاب للدراسة.

وقال: «لطالما كنت أنجذب كمصور فوتوغرافي للأحرف التي أراها في شوارع المدينة أو على واجهات المحال والأبنية، إنها لافتة للنظر بلا منازع بأحجامها وأشكالها التي تشبه ضربات الريشة».

واعتاد لاغريز الذهاب إلى أقدم أحياء هونغ كونغ لالتقاط صور أحرف اللغة الصينية التقليدية الموجودة على الإشارات، وشرع فيما بعد بجمع الصور لتشكيل الجمل.

يقول لاغريز: «عملت بدايةً على استنساخ تعابير موجودة مستوحاة من فنون الخط الصيني والتعابير المجازية تحديداً التي تعتبر قصيرةً جداً، لكنها تحمل معاني عميقة وإيحاءات واستعارات وفروقات دقيقة».