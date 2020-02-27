صحراء كاليفورنيا تحتضن أكبر موجة في العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلن راكب الأمواج، كيلي سلايتر، عن خطط لبناء أكبر موجة من صنع الإنسان في العالم، يمكن ركوبها في صحراء كاليفورنيا، باستخدام تكنولوجيا شركته «وايف»، المتشعبة عن «وورلد سيرف ليغ».

وسوف يتعاون بطل العالم لركوب الأمواج لـ11 مرة مع شركة استثمار وتطوير عقاري لتنفيذ المشروع، حيث من المتوقع البدء بالبناء أوائل عام 2021 مع الافتتاح في وقت ما عام 2022، بانتظار التصاميم والموافقات.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كانت الموافقة على الأرض قد تمت مسبقاً. وقال سلايتر إنه متحمس شخصياً لإيجاد موجة جديدة ستكون بتصميم مستقل لا يوجد مثله في العالم.

وقد يصبح هذا مخططاً لتطورات جديدة تدور حول الأمواج ومتنزهات ركوب الأمواج بما يتماشى مع بعض الأفكار الأصلية عندما باشر العمل بمشروعه.

سيكون حوض الأمواج جزءاً من موقع مساحته 400 فدان في لا كوينتا بكاليفورنيا عند قعر «جبل كورال»، وسيشمل منتجعاً ومنازل سكنية ونادياً خاصاً وأماكن تناول الطعام متعددة وعروضاً رياضة خاصة بالمغامرات.

المنتجع المتوقع أن تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، سيضم فندقاً من 150 غرفة، لكن عامل الجذب الأساسي للمجمع سيكون حوض الأمواج الذي يبلغ 18 مليون غالون ويسع 25 راكب أمواج، حوالي خمسة على الموجة الرئيسية، و10 على الموجات الأصغر في أطراف الحوض، حيث من المتوقع عرض أمواج لكل مستويات القدرة والتفضيلات.