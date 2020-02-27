النوارس تحب الطعام من يد الإنسان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

معروف أن النوارس تختطف الطعام من يد البشر، لكن بحثاً جديداً أشار إلى أنها تفضل تناول طعامها من يد تطعمها.

وكشفت الدراسة التي أجريت أخيراً أن النوارس الفضية تحبذ طعاماً محمولاً، فحين عرض عليها صنفان متشابهان من الطعام أحدهما تحمله يد إنسان، أخذت تنقره بقوة. ويشير ذلك بحسب الباحثين إلى أنها تستخدم تصرفات البشر حين تقرر ماذا ستأكل. وتابعت الدراسة التي أجرتها جامعة إكستر أبحاثاً سابقة كشفت أن التحديق بالنوارس يقلل إمكانية سرقتها الطعام.

وقالت الدكتورة لورا كيللي: «أشارت أبحاثنا إلى أن النوارس تقارب الطعام بشكل أكبر حين ترى الناس تضعه، لذا فإنها قد تربط بين المناطق التي يتناول الناس فيها الطعام والحصول على وجبة سهلة. ويسلط ذلك الضوء على أهمية التخلص من الفضلات بشكل صحيح، حيث إن إطعامها بشكل غير مقصود ربما يعزز تلك الروابط».

وقام أحد الباحثين في دراسة أجريت في مقاطعة كورنوال البريطانية بوضع دلوين يغطيان كعكة محلاة بالقرب من النوارس، ثم قام بإزالتهما والتقط قطعة من الكعك وحملها لـ 20 ثانية ووضعها مجدداً، فتبين أنه من بين النوارس الـ 38 التي تجري عليها الدراسة 24 كانت تنقر على الكعك وقد اختارت 19 منها الكعكة التي سبق أن حملها الباحث.