نال لقب أكبر معمر بالعالم ومات

المصدر: دبي - البيان

توفي عن 112 عاماً الياباني شيتيسو واتانابي، الذي أعلنته موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، قبل أيام قليلة، أكبر معمر في العالم.

وقالت وسائل إعلام يابانية، أمس، إن أكبر معمر في العالم توفي قبل يومين، لكن لم يكشف عن سبب وفاته.

ونقلت صحف عن أفراد أسرة واتانابي، أنه لم يتمكن من تناول أي طعام مؤخراً، وأنه أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس قبل وفاته بيومين.

واتانابي، الذي ولد عام 1907، تم منحه شهادة أكبر معمر في العالم من موسوعة «غينيس» في 12 فبراير الجاري، وبدا مبتسماً ورافعاً قبضته.

وقدمت «غينيس» في اليابان التعازي لعائلة واتانابي، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

ووفقاً لصحيفة «ماينيبشي» اليابانية، فإن لواتانابي، الذي عمل في تايوان لمدة 18 عاماً قبل عودته إلى مدينة نيغاتا بشمال البلاد، لديه 5 أبناء و25 حفيداً.

وبعد عودته إلى نيغاتا، عمل واتانابي في الحكومة المحلية حتى تقاعده.

وخلال عمره المديد زرع الخضراوات والفاكهة في مزرعة العائلة، وكان يحب تناول الحلوى وزراعة الأشجار القزمية اليابانية بطريقة فنية تقليدية.

ودأب شيتيسو واتانابي على القول، على الدوام، إن سر عمره الطويل هو الابتسام باستمرار.