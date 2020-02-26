حديقة حيوانات بنغالية تحظر ركوب الفيلة

المصدر: (دكا - أ.ف.ب)

فرضت أكبر حديقة حيوانات في بنغلاديش، حظراً على ركوب الفيلة بعد حملات كثيفة لناشطين مدافعين عن رفاه الحيوانات.

وقال مدير الحديقة نور الإسلام، إن تطبيق الحظر بدأ الشهر الماضي، موضحاً أن القرار لا رجوع فيه.

وأضاف: «نحن نوافق على الآراء التي تقول إن هذه الجولات ليست جيدة للحيوانات»، مشيداً بالجهود التي بذلتها المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وتابع: «ركوب الفيلة هو نوع من سوء معاملة الحيوان والقسوة تجاهه». وتضم حديقة الحيوانات في دكا خمسة أفيال آسيوية أعمارها بين 10 و30 عاماً، كما أنها تؤوي نحو 2500 حيوان آخر من 137 نوعاً من ضمنها نمور بنغالية مهددة بالانقراض.