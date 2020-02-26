زخرفات أوراق النباتات لخلق المساحات

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

ابتكر المصمم الصيني جي هون، حاجباً يفصل بين المساحات ويصلنا مع الطبيعة من خلال زخرفات من أوراق النباتات مستوحاة طبيعياً ومصنوعة من أغصان شكلها من مادة الأكريليك، واختار لها اللون الأسود مع أشكال تشبه أوراق الأشجار أبدعها باستخدام الورق الشفاف أبيض اللون.

ويخلق الابتكار الذي أطل عليه اسم «سيلهيوس» حاجزاً مرئياً محبباً، يتيح تقسيم المساحات وخلق أخرى بطريقة فعالة ضمن ابتكار يستند إلى أغصان وأوراق قابل للتمدد، بحيث يسمح للشجرة بالنمو تبعاً لحجم المساحة المراد حجبها. وأفضل ما في ابتكار «سيلهيوس» أنه يعمل على نشر الضوء وتوزيعه أيضاً.