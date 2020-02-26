1.1 مليون زائر لمعرض «دا فينشي» في اللوفر

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أعلن متحف اللوفر أن المعرض المكرس لليوناردو دا فينشي الذي أقامه في باريس واختتم أول من أمس، استقبل نحو 1.1 مليون زائر.

وقال المتحف الباريسي في بيان إن عدد الزوار بلغ مليوناً و71 ألفاً و840 زائراً، وهو مستوى قياسي مطلق لمتحف اللوفر، وكان آخر رقم قياسي سجله المعرض الاستعادي المكرس لدولاكروا في العام 2018، واستقطب حينها 540 ألف زائر.

وقال رئيس المتحف جان-لوك مارتينيز: «إنه لأمر رائع أن يستمر فنان من عصر النهضة بعد 500 سنة على وفاته، باستقطاب اهتمام الجمهور». وشمل المعرض 10 لوحات لليوناردو دا فينشي (مع الموناليزا) في حين ينسب الخبراء نحو 20 لوحة فقط لدا فينشي.