عازف بيانو يؤلف أغنية لدعم ووهان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ألف الفنان البلجيكي، جان فرنسوا مالجيان، أغنية عن فيروس كورونا بعنوان «قرع أجراس الفجر»، في سبيل إظهار دعمه للكفاح الذي تخوضه ووهان ضد هذا الوباء الجديد.

وفي الفيديو الموسيقي الذي نشره الفنان على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع كلمات الأغنية بالصينية على لسانه، وهو يقول: «ولى الليل وحل الفجر.. تستيقظ السماء مع قرع الأجراس.

وتزهر أشجار الكرز في نسيم الربيع الدافئ. ووهان نحن بانتظارك». ووفقاً لموقع «غلوبال تايمز»، الفنان ليس غريباً عن الصين، ففي عام 2010 قام بتأليف أغنية «أغنياتنا» وتأديتها مع المغنية الصينية المشهورة شانغ ونجي، وكانت تلك الأغنية الرئيسية لجناح إكسبو 2010 في شنغهاي. وزار أيضاً الصين مرات عدة لعروض وفعاليات تبادل ثقافي.

في أغنيته الجديدة يستخدم أجراس خوبي، وهي آلة موسيقية برونزية للإيقاع، فيما تمضي الكلمات: «قد تشعرين بأنك وحدك الآن، لكن العالم يقف معك، متحد موحد بالفخر والشجاعة».