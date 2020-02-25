«روبيك موناليزا» بـ480 ألف يورو

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

بيعت لوحة موناليزا بحلة حديثة في مزاد نظمته «آركوريال» في باريس بعنوان «روبيك موناليزا» لفنان الشارع إينفايدر، وهي مؤلفة من نحو 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد، في مقابل 480 ألف و200 يورو، أول من أمس، وفق ما أعلنت دار المزادات.

وكان سعر هذه اللوحة، التي أنجزت في العام 2005، مقدراً بين 120 ألف يورو و150 ألفاً، وبيعت في مزاد نظمته دار «آركوريال» وكرسته لأعمال لكبار فناني الشارع المعاصرين.

وهذا العمل مصنوع بالكامل من مكعبات روبيك، التي لاقت نجاحاً كبيراً في الثمانينيات.

وقد اشتهر «إينفايدر»، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ«غزوات» الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلداً، حتى إنه استحدث تياراً فنياً يلخص أعماله باسم «الروبيكوبية».

وكانت لوحة «روبيك موناليزا» أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان «روبيك ماستر بيسز». وأعاد «إينفايدر» تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.