شاطئ الجميرا على موعد مع وجهة ترفيهية جديدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعتزم بلدية دبي تنفيذ مشروع ترفيهي جديد في منطقة شاطىء الجميرا، وسط توقعات بأن ينضم هذا المشروع لإحدى أكثر الوجهات الترفيهية استقطاباً للزوار لكونه يعتمد مفهوماً مبتكراً يرتقي بالترفيه إلى مستويات جديدة ومدهشة، حيث طرحت البلدية منافسة عالمية تتيح لشركات التصميم الدولية تقديم تصاميم مقترحة للمشروع.

وقد سلط موقع «آرتشيتكتشرال ديزاين» الضوء على أحد التصورات المقترحة للمشروع، والمقدم من شركة ند الشبا للاستشارات الهندسية، حيث يتضمن منزلقات مائية، وجدار تسلق، ومطاعم، ومركز تسوق في الهواء الطلق ومدرّج، إضافة إلى منصتي مراقبة يمكن للزوار الاستمتاع من خلالهما بمناظر ساحرة لكل من برج خليفة وبرج العرب.

ويتألف المشروع حسب هذا التصميم من منطقتين أساسيتين، تتمثل إحداهما في منطقة الترفيه، وتتخذ شكل قلب منبثق من البحر، ومنطقة تسوق ومدرّج على الشاطئ، يصل بينهما ممشى زجاجي، وتحتل قاعة فن الرمال مساحةً خارجية مغطاة بهيكل مظلِّل على شكل موجة، وعلى مقربة منها منطقة لركوب الأمواج ومنصة مراقبة ومدرّج مبني على مساحة 4370 متراً مربعاً.

ويؤكد المهندسون المعماريون أن مساحة الترفيه تكسر عدداً من الأرقام القياسية العالمية، لا سيما لناحية أعلى منزلق مائي وأطول ممشى زجاجي في البحر وأعلى جدار تسلق اصطناعي داخلي يصل ارتفاعه إلى 100 متر. ولا تزال بلدية دبي، تراجع التصاميم المقدمة تمهيداً لاختيار أحدها والبدء في تنفيذه.