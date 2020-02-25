يؤسس مطبخ الحياة لمصابي السرطان

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

اختار له «مطبخ الحياة» اسماً بعد أن حرمته الحياة من والدته وهي في السابعة والأربعين من العمر، ورمى من خلاله مساعدة مرضى السرطان على الاستمتاع بمذاقات الطعام التي حرمهم منها العلاج. إنه رايان رايلي، الشاب البالغ 26 عاماً، الذي تجده يعزز أطباقه بنكهات قوية، ويطلق النكات بلا توقف.

«ها هو طبق المطبخ المميز»، يقول رايان متابعاً: «الأناناس يحفّز إنتاج اللعاب، تساعده النكهات القوية». ومع أن اللعاب قد لا يكون موضوعاً محبباً في وصف للطهو، لكن المجموعة التي يتوجه إليها رايلي تضم مصابين بالسرطان وأشخاصاً يعانون جفاف الحلق وشبه غياب لحاسة التذوق، فيما يعتبر بعضاً من التأثيرات الجانبية للعلاج.

قرر رايان بعد أن شهد على تفاصيل المرض وقساوة العلاج، أن يطلق مبادرةً خيريةً اسمها «مطبخ الحياة»، ليقدم من خلالها صفوف طهو مجانية للمصابين بالسرطان وعائلاتهم، علماً أن 80 في المئة من المرضى الذين اختبروا العلاج الكيميائي خسروا حاسة الذوق جزئياً أو تماماً، وهو أمر محزن، لا سيما لمحبي الطعام، كوالدة رايان.