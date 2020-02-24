أم بعمر 101 عام تطلب إيقاف السيارة لتلعب بالثلج

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، مقطع فيديو يصور أماً معمرةً تبلغ 101 عام مستمتعة باللعب بالثلج.

الأم وتدعى ألبينا كانت برفقة ابنها، أرماند فوسي، في عام 2015، عندما لاحظا هبوط الثلوج في منطقة ليلويت بمقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، وفقاً لموقع إعلامي كندي. توجها بالسيارة إلى المكان فخرجت ألبينا لتلعب على الثلوج، والتقط لها ابنها فيلم الفيديو، حيث يمكن سماع صوته، وهو يقول: «استدرت بالسيارة على بعد ثلاثة كيلومترات من البلدة، ولكن قبل أن أعود إلى مسار الطريق، كان الباب قد انفتح وخرجت أمي»، مضيفاً: «عندما تكون لديك أم بعمر 101 عام، من الجيد أن تبقى الكاميرا في الجوار لمثل تلك اللحظات الخاصة».

تلك المعمرة بلغت أخيراً 105 أعوام، ويذكر ابنها أنها لا تزال حية، وتتمتع بقلب شابة، قائلاً: «نضحك كثيراً وهذا الشيء في العائلة، فهي مرحة للغاية وليس هناك ما يشير إلى تدهور ذهني».

وكان أرماند قد شارك مقطع الفيديو في عام 2018، قائلاً: «في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات كانت تلك الأم تلعب بالثلج. عمرها الآن 104 أعوام، ولا تزال في صحة جيدة، هل تتصور؟».

قد تكون العبرة في الفيديو، «حافظ على روح الشباب، وقد تتمكن من العيش حتى المئة».