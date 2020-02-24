تسعيني يمارس الرياضة بملابس المصانع

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أحدث تسعيني أمريكي «ضجة على الإنترنت» أخيراً لممارسته الرياضة بملابس عمل الورش والمصانع «أفرول» في جمنازيوم. وكانت قصة لويد بلاك المفعمة حيوية قد انتشرت على «فيسبوك»، إثر تكريمه الشهر الماضي من قبل جمنازيوم بمنحه جائزة «عضو الشهر»، وقد أسر قلوب الكثيرين لتفانيه في ممارسة الرياضة، ولحفاظه على رشاقته، مرتدياً زي العمل. وقال: «أدركت أنني في حالة سيئة. لم يكن بإمكاني القيام بمهام بسيطة، هذا ما حفزني للقيام بممارسة التمارين».

وانتسب إلى جمنازيوم مع زوجته ماري في عام 2019، وكان يتعب في البداية بعد قضائه 10 دقائق على جهاز المشي، ولكنه كان عازماً على التقدم، وبعد ممارسة التمارين أصبح يتدرب 30 دقيقة على جهاز المشي.

وقالت مديرة جمنازيوم، آشلي سيمان، بعد منحها التسعيني جائزة «عضو الشهر» إن بلاك هو المعمر الأكبر في جمنازيوم، وإن موقفه المتفائل يؤثر في كثيرين، فهو يضحك باستمرار ويسرد النكات، مضيفة: «اللياقة لا تتعلق بالعمر، بل بالحياة الصحية».

مرتادو جمنازيوم قالوا على «فيسبوك» إنهم أحبوا الروح العذبة للرجل وإن بلاك أحدث «ضجة على الإنترنت» حاصداً 3700 إيماءة إعجاب و800 تعليق.

وأما بالنسبة إلى لباسه الرياضي المتميز، فيزعم بلاك أنه يرتديه لهدف عملي بحت، موضحاً أنه لا يتمتع بوركين كبيرين، ولا يمكنه إبقاء سرواله من السقوط.