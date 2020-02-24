أضاع رمز الدخول وفقد ثروة «البيتكوين»

المصدر: دبي - البيان

فقد تاجر مخدرات أيرلندي ثروته من عملات البيتكوين، وقيمتها 46 مليون جنيه إسترليني، بعد إضاعة رمز الدخول الذي كان مخبأ في حقيبة قصبة صيد في منزله المستأجر.

ويخشى كليفتن كولينز الآن أن تكون حقيبة الصيد قد نقلت على مكب للنفايات من قبل مالك العقار خلال فترة سجنه.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كان كولينز قد استخدم عائدات المخدرات في شراء 6 آلاف بيتكوين في أواخر 2011 وأوائل 2012 عندما حامت قيمة العملة المشفرة حول 5 دولارات، ثم واجه في بداية 2017 معضلة أين يخبئ رموز ثروته من البيتكوين بعد أن ارتفعت قيمتها بشكل كبير. كان الحل بطباعتها على ورقة «إيه 4» ووضعها في حقيبة قصبة صيد ألومنيوم في منزله المستأجر في فارنوت كورنامونا بولاية غالواي.

ثم حدثت معه ثلاثة أشياء غير محسوبة. اعتقلته الشرطة بعد العثور على حشيش بقيمة ألفي يورو في سيارته، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات.