«ليلة فخمة» بـ 1000 يورو في فندق جليدي

المصدر: (استوكهولم - أ ف ب)

يحتشد سيّاح في صباح يوم شتوي في ممرّات فندق فريد مصنوع من الجليد مع قباب عدة في منطقة صقيعية تقع في أقاصي الغابات السويدية المغطّاة بالثلوج.

ويعدّ هذا الفندق مقصداً شهيراً للسيّاح في السويد، إذ يزوره البعض لتمضية ليلة على سرير جليدي بدرجة حرارة تصل إلى خمس تحت الصفر متكوّرين على أنفسهم داخل كيس للنوم، في حين يختار آخرون الزواج فيه داخل كنيسة تضم مذبحاً مصنوعاً من الجليد أيضاً.

منذ افتتاحه في العام 1989 في مدينة يوكاسيارفيه على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية، يستمر هذا الفندق الجليدي بجذب الفضوليين.

ويبدأ العمل لتجهيز الفندق الجليدي في كلّ سنة اعتباراً من شهر أكتوبر استعداداً لافتتاحه في ديسمبر.

وتبلغ كلفة الليلة الواحدة فيه نحو 3 آلاف كرونة (283 يورو) للغرفة الفردية، وهي أغلى بحوالي ثلاث مرّات من مثيلتها في استوكهولم، وقد تصل إلى 11 ألف كرونة أي أكثر من 1000 يورو للحصول على جناح فخم.