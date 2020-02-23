الفنون جنون في كرنفال ريو

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

قرب مستشفى للأمراض النفسية في ريو دي جانيرو، من الصعب التمييز بين المرضى والمحتفلين الآخرين في خضم جنون كرنفال هذه المدينة الشهير في العالم بأسره.

منذ 20 عامًا يفتح معهد نيسيه دا سيلفيرا وهو مستشفى مرجعي في البرازيل أبوابه لمسيرة لوكورا سوبوربانا (جنون الضواحي) في حي اينغينيو دي دينترو الشعبي في شمال ريو دي جانيرو.

وتضم المسيرة الفرحة مئات الأشخاص من مرضى وأفراد من عائلاتهم والطواقم الطبية ومارة. ويرتدي المشاركون الأزياء البراقة متعددة الألوان ويرقصون السامبا على عكازات بهلوانيين عالية في هذه المسيرة الموسيقية الراقصة على غرار مسيرات «بلوكو» التي يقام العشرات منها في أنحاء أخرى في ريو.

لكن هناك تتمتع بروح الاستيعاب وتثمين التنوع. وتسأل اندرينا كارفاليو لوبيس وهي مدرسة في السادسة والأربعين تنكرت بلباس «من المجنون ومن ليس مجنوناً في مجتمعنا؟ هذه هي ماهية الكرنفال، الجميع يُعبر عن جانب الجنون لديه».