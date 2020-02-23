عملة بريطانية بلاستيكية تقهر المزوّرين

المصدر: إعداد- فاتن صبح

سيحل البوليمر مكان العملة الورقية من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً، في محاولة لمجابهة المزورين متضمناً نافذتين شفافتين ورقاقتين ملونتين بالأزرق والذهبي.

ويتوقع أن تبدأ نصف آلات الصراف الآلي عبر المملكة المتحدة من صرف العملة البلاستيكية في غضون أسبوعين.

وتصور فئة الـ20 جنيهاً إسترلينياً الفنان جوزف مالورد وليام ترنر، ابن حلاق الشعر وصانع الشعر المستعار الذي أصبح مشهوراً كأحد أهم رسامي عصره، بعد أن أقام المعرض الأول له في الأكاديمية الملكية وهو بعمر الخامسة عشرة، مستعرضاً ما يزيد على 550 لوحة زيتية 2000 لوحة بالألوان المائية و30 ألف رسم ومشهد.

وفي الإطار، أشار مارك كارني، حاكم مصرف إنجلترا بالقول: «يسرني ظهور عمل أحد أكثر فناني بريطانيا تأثيراً على ملياري تحفة من نوع آخر، ورقة الـ20 جنيهاً التي يمكن للناس استعمالها قريباً».

سيكون هناك ما يزيد عن ملياري عملة من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً قيد التداول، في خطوة مهمة بمجال مكافحة التزوير، حيث تعاونت المؤسسة الملكية للمكفوفين مع المصرف لإصدار عملة يسهل لفاقدي البصر التعامل معها.