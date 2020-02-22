فندق في السويد يظهر في الشتاء ويختفي في الربيع!

المصدر: أ ف ب

يحتشد سيّاح في صباح يوم شتوي في ممرّات فندق مصنوع من الجليد مع قبب عدة في منطقة مصقعة في أقاصي الغابات السويدية المغطّاة بالثلوج.

يعدّ هذا الفندق مقصداً شهيراً للسيّاح في السويد، إذ يزوره البعض لتمضية ليلة على سرير جليدي بدرجة حرارة تصل إلى خمسة تحت الصفر متكوّرين على أنفسهم داخل كيس للنوم، في حين يختار آخرون الزواج فيه داخل كنيسة من الجليد أيضا.

منذ افتتاحه في العام 1989 في مدينة يوكاسيارفيه على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية، يستمر هذا الفندق الجليدي بجذب الفضوليين.

يبدأ العمل لتجهيز الفندق الجليدي في كلّ سنة اعتبارا من شهر أكتوبر استعداداً لافتتاحه في ديسمبر.

تبلغ كلفة الليلة الواحدة فيه نحو 3 آلاف كرونة (283 يورو) للغرفة الفردية، وهي أغلى بحوالي ثلاث مرّات من كلفة الغرفة في ستوكهولم، وقد تصل إلى 11 ألف كرونة للحصول على جناح فخم.

استوحي تصميم إحدى هذه الأجنحة من أضواء الشفق القطبي الذي يمكن مشاهدتها من هذه المنطقة، فيما تحتوي أيضاً على تمثال من الجليد على شكل رأس حيوان الرنّة مع إضاءة لافتة وموسيقى مميزة.

من أصل 50 ألف زائر يقصدون الفندق سنوياً، يبيت فيه نحو 20 ألفا، وهو ملاذ للشعور بالهدوء على مات قول جوليا هانسيرز إحدى المرشدات السياحيات.

تقول هانسيرز "الكثير من الأشخاص الذين يزورون الفندق يعيشون في المدينة حيث الضجّة المتواصلة، لكن داخل هذا الفندق الجليدي يحصلون على هدوء تام".

أمضى بو بياريغورد، صاحب أحد المعارض في كوبنهاغن، ليلة في كيس للنوم داخل الفندق مستلقياً على جلد رنّة.

وعن تجربته في الفندق الجليدي، يقول "استيقظت خلال الليل وكان الجو بارداً جدّاً، لكن الشعور رائع عندما تعود إلى كيس النوم وتنام جيّدا".

إلى ذلك، بدأ الفندق منذ العام 2016، استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة، وبالتالي والحفاظ على درجة حرارة المبنى المجاور دون من الصفر وكذلك على 20 غرفة مجمّدة طوال فترة السنة.

ويختفي الفندق في الربيع نتيجة الذوبان، قبل أن يعاد بناؤه مجدّداً في الموسم المقبل.