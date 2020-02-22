أول قرية عصرية تنتج كهرباءها وغذاءها %100

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

حصل المهندس الأمريكي جيمس إيرليتش - بعد سنوات عدة ومبالغ كبيرة خصصها للكفاح من أجل البدء ببناء حيّ عصري يعمل على توليد الطاقة بنفسه بواسطة نظام الدائرة المغلقة الرامي لإعادة تدوير كافة النفايات وإنتاج كل الغذاء - على الضوء الأخضر من المسؤولين في هولندا لبناء قرية بيئة واحدة على الأقل تبعد 30 دقيقة عن أمستردام، على أمل أن يتمكن من الانطلاق بالعمل بالمشروع في وقت ما من هذا العام.

وكان إيرليتش قد أسس عام 2016 شركة «رينجين فيلاجيز» بهدف إحداث فارق في كيفية تفكير الناس بالسكن والتطوير والمواصلات، وكيف أنه يمكن قلب القطاعات المولدة لثاني أكسيد الكربون وتحويلها لأخرى ذات أسلوب حياة أخضر ذاتي الاستدامة.

وتقضي الخطة الكبرى بإنشاء بين 200 و300 مسكن في بلدة ألمير، ضمن رؤية شاملة واحدة تعتمد على دمج الأنظمة ذاتية الاستدامة بالكامل لإدارة النفايات والمياه وإنتاج الطعام، فإن توليد الكهرباء سيتم عبر الطاقة الشمسية والغاز الحيوي وفضلات الطعام والحيوانات، إضافةً للمصادر الحرارية الأرضية.