طائرة تهبط بسلام رغم فقدان إطارها

المصدر: (دبي - البيان)

فقدت طائرة كندية أحد إطاراتها عقب إقلاعها بقليل، فيما قرر الطيار الاستمرار في رحلته حتى الوصول إلى وجهتها النهائية، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت الطائرة «إيرباص إيه 319»، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية «إير كندا»، في طريقها من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى مطار «تورنتو بيرسون» الدولي، عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأمريكي.

ومع ذلك واصلت الطائرة، التي كانت تقل 120 راكباً بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة في وجهتها.