يعثر على رسالة في زجاجة بعد 82 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد 82 عاماً من إلقائها في البحر، عثر البريطاني، نيجل هيل، على رسالة في زجاجة مرمية على الشاطئ، تطلب من الذي وجدها إرسال صورة فوتوغرافية له على عنوان في إنجلترا.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عثر نيجل على الزجاجة مع الرسالة المكتوبة على كرتونة داخلها، أثناء سيره مع كلبه الأليف على شاطئ بيل رويال في جزيرة جيرزي التي تقع في القنال الإنجليزي.

الملاحظة كانت موقّعة باسم جون ستابلفورد بتاريخ 5 سبتمبر 1938، وتطلب من الذي عثر عليها «التواصل عن طريق إرسال صورة» إلى عنوان يبعد 245 ميلاً في بارنت، هرتفردشير.

دفعت الرسالة بنيجل البالغ 55 عاماً إلى البحث عن عنوان صاحبها، وقد ذهل عندما ساعدته وسائل التواصل الاجتماعي على تتبع المالك الحالي للعنوان على الرسالة. قال نيجل: «للأسف كان عليّ كسر الزجاجة للحصول على الملاحظة» المكتوبة على خلفية صندوق كعك باسم «كارولي بروس ليمتد» وزجاجة «سميث»، وهاتان الشركتان كان مقرهما في الجزيرة.

وقد ظهرت تلك العبارات في الرسالة: «هل بإمكان من عثر على هذه الرسالة التواصل رجاءً مع: جون ستبلفورد 18 فيتزجون أفنيو، بارنتسن هرتسن إنجلترا. مع صورة فوتوغرافية».

نيجل اعتقد لوهلة أنها قد تكون مجرد خدعة، لكنها موقعة بيد جون ستابلفورد وتعود لسبتمبر 1938، حسب قوله، وقد نجت بأعجوبة بعد 82 عاماً في الماء.