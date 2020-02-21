دراجة شحن كهربائية من الخيزران

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعاون الباحث لانس رايك مع بنائين محليين من كاتمندو لتصميم دراجة شحن مصنوعة من مواد مستدامة، فأنتجوا «هابري إيكو بايك» ثلاثية العجلات المصنوعة من الخيزران المحلي، والذي تم العمل به لتزويد المواطنين والسياح بعربة بديلة توفر انتقالهم بسهولة وتخفف حدة التلوث في المدينة.

وتخدم الدراجة الكهربائية غايتين تكمن أولاهما في مساعدة السكان المحليين على إجراء توصيلات صديقة للبيئة حول المدينة، وأن تقوم ثانياً مقام تاكسي التكتك لنقل الركاب الباحثين عن استكشاف مختلف معالم كاتمندو المميزة.

وخضعت عملية التصنيع، بمساعدة الفنيين والمواد المحلية، لعدة مراحل، علماً أن طرقات كتمندو ليست معبدةً بالكامل، وبعضها عبارة عن مدرّجات وعرة. وأسفر العمل بالاستعانة بالمواد الأولية النادرة ومهارات البنائين المحليين عن نموذج مطور من قاعدة حديدية صقلت لتتخذ شكل دراجة شحن ثلاثية العجلات.