جينات الأسرة بريئة من تحديد جنس الجنين

المصدر: ستوكهولم - د.ب.أ

قال باحثون من عدة دول، إن الطبيعة الجينية للأسر لا تلعب دوراً في إنجاب الإناث أو الذكور. وحسب الدراسة الموسعة التي شارك فيها باحثون من السويد وأستراليا ودول أخرى، ونشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة «بروسيدنجز ب» التابعة للأكاديمية الملكية في بريطانيا، فإنه ليس هناك طبيعة جينية للعائلات، تجعل إنجاب الذكور أو النساء هو الغالب بين هذه العائلات، بل إن جنس المولود يتحدد مصادفة، إجمالاً.

كما لم يعثر الباحثون على علاقة بين جنس المولود الأول وجنس المولود الثاني. غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن عدد الذكور أكثر على مستوى العالم من عدد الإناث. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن الآباء الذين يعيشون في رغد، يكونون أقرب لإنجاب الذكور، وأن الأشخاص الأكثر وسامة يكونون أقرب لإنجاب الإناث.