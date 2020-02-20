الإدمان على الهواتف يغير شكل الدماغ البشري

المصدر: دبي - البيان

وجدت دراسة ألمانية حديثة، أن الإدمان على الهاتف يغيّر شكل الدماغ البشري وحجمه، بطريقة مماثلة لشخص مدمن على المخدرات.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت الصور التي التقطها الباحثون في جامعة هايلدبيرغ بالرنين المغناطيسي، أن حجم المادة الرمادية في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان أصغر في أجزاء رئيسة من دماغهم. كما أظهرت الصور أيضاً انخفاضاً في نشاط أدمغة مدمني الهواتف الذكية، بالمقارنة مع غير المدمنين، مشيرين إلى وجود أنماط واتجاهات مماثلة من مادة رمادية متضائلة، تم تسجيلها أيضاً في أدمغة المدمنين على المخدرات.

وكتب الباحثون الألمان في ورقتهم: «الأشخاص الذين يعانون من إدمان الهاتف الذكي، أظهروا حجماً أصغر للمادة الرماية في الفص الجزيري وقشرة الدماغ الصدغية، وقشرة المخ القريبة من منطقة الذاكرة. وهذا الانكماش في المادة الرمادية في الفص الجزيري، كان مرتبطاً بالإدمان على المخدرات»، مضيفين أن ما توصلوا إليه، يشكّل أول دليل مادي للارتباط بين استخدام الهاتف الذكي والتغييرات في الدماغ.

ويشكل الإدمان على الهاتف الذكي، قلقاً متنامياً مع إنفاق الأطفال بوجه خاص، المزيد من الوقت على الهاتف.