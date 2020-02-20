مطعم كباب على متن حافلة لندنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من إدمونتون اللندنية تجذبك رائحة الكباب التي تشكل السبب الرئيس لأن تستقل الحافلة وتستمع بوجبة في مطعم «لاست ستوب كباب» الذي جاء وليد أفكار الشاب فيرات عمارة فحوّل حافلة نقل بطابقين إلى مطعم يتسع لـ40 شخصاً.

الفكرة التي خطرت له في ديسمبر الماضي، دفعته لشراء حافلة حقيقية بعد 20 يوماً، والعمل لمدة شهرين على تجهيزها. وقد قام بمساعدة صديقين له على إزالة بعض المقاعد الأساسية والمحرك والعجلات الخلفية بغية إيجاد مساحة للطاولات والكراسي والمطبخ وآلة الكباب الأهم.

أما إمدادات الكهرباء والغاز، فيحصل عليها من متجر سوبرماركت قريب هو شريك فيه. «فكرت أن كل شيء يسير اليوم بدافع التواصل الاجتماعي وأني إذا افتتحت مطعماً وأحبه الناس فسيقومون بالتصوير ونشر الصور على انستغرام فتكون دعاية مجانية لي تجذب المزيد من الزبائن»، يقول فيرات، الذي حقق مشروعه بالفعل إعجاباً واسع الانتشار وحصدت الفيديوهات المبتكرة على إعجاب ما يزيد على 450 ألف شخص، حيث تهافت الناس من جميع أنحاء لندن لخوض التجربة بأنفسهم.