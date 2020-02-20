تكتشفان كنزاً داخل وسادتين

المصدر: زيوريخ - د.ب.أ

اشترت امرأتان سويسريتان وسادتين لوضعهما على مقعدي حديقتهما من متجر خيري في زيوريخ، فعثرتا بداخلهما على كنز مالي. وبدلاً من أن تحصلا على شيء مريح للجلوس عليه، عثرتا على مغلف به 20 ألف فرانك سويسري (حوالي 20 ألفاً و330 دولاراً) محشوة داخل الوسادتين المغلفتين بالبلاستيك.

وذكرت الشرطة في زيوريخ أمس، أن المرأتين سلمتا الكنز إلى الشرطة، التي قررت أن المغلف والوسادتين تعود لممتلكات سيدة توفيت مؤخراً، وأن أسرتها تبرعت بالعديد من متعلقاتها لإحدى المنظمات الخيرية، والتي أيضاً تبيع الأثاث. وقد قدمت ابنة المرأة المتوفاة 3 آلاف فرانك سويسري للمرأتين كمكافأة على إعادة الأموال.