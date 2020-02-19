رائحة الحبيب أفضل منوّم

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية بأن رائحة الحبيب قادرة على تحسين نوعية النوم بفاعلية تضاهي أفضل الحبوب المنومة.

وتبيّن للباحثين أن المشاركين الذين تعرضوا لرائحة الحبيب، اختبروا نوعية نوم أفضل على الرغم من غياب الحبيب جسدياً.

وكشف تحليل بيانات 155 مشاركاً في الدراسة عن شعور الذين ناموا على وسادة مغطاة بقميص الحبيب بليالٍ مريحة أكثر. ويذكر أنه سبق أن طلب من الشركاء أن يرتدوا قمصاناً لمدة 24 ساعة مع الامتناع عن وضع أية عطور أو التدخين أو ممارسة التمارين الرياضية أو تناول أطعمة معينة قد تؤثر على رائحة الجسم.