كويتية تفقد سيارتها بسبب باقة زهور

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبّبت باقة من الزهور في فقد سيدة كويتية لسيارتها ، حين تركتها في وضعية التشغيل أمام محل لبيع الورود في الجابرية؛ فأسرع إليها لص وسرقها.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، قوله إن السيدة كانت قد توقفت أمام محل للزهور في منطقة الجابرية وتركت سيارتها في وضعية التشغيل وذهبت لدقائق؛ حيث قامت باختيار ما تريد، ودفعت ثمنه، وعند خروجها لم تجد السيارة في مكانها؛ إذ أقدم لص على سرقتها وانطلق بها.

وعلى وقع الصدمة، توجهت المرأة إلى مخفر منطقة الجابرية، وأبلغت رجال الأمن عن الواقعة التي حصلت لها بسبب باقة الزهور، وزودت الأمنيين ببيانات السيارة المسروقة، وتم تسجيل قضية سرقة مركبة أحيلت إلى رجال المباحث.

وتم التعميم على بياناتها للبحث عنها من قِبَل الدوريات تمهيدًا لضبط اللص وإحضاره على ذمة القضية.