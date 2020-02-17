ملصقات فنية من «العلكة» تزيّن لندن

المصدر: دبي - البيان

من علكات ملتصقة بأرصفة لندن إلى لوحات فنية مصغرة زيّن بها الفنان البريطاني بن ولسون المعروف بـ«رجل العلكة» أحياء لندن بطريقة مبتكرة.

ومع أن البعض يعتبر ما يفعله مقرفاً، لكن الطريقة المبتكرة لتحويل العلكة إلى لوحات تحظى بتقدير وإعجاب كثيرين. تتسم كل إبداعات ولسون بالتفرّد، بحيث إن أشكال اللبان الممضوغ (العلكة) يستحيل أن تكون نفسها. وقد اختار لها ولسون تصاميم انتقائية ونابضة بالحياة، بحيث إنه لا يمكن إلا أن تلفت أنظار المارة بألوانها المبهجة وتفاصيلها الدقيقة المتقنة.

غالباً ما يجد الناس الفنان الموهوب متكئاً فوق علكة مسطحة حاملاً بيده علبة الألوان، وقد انهمك على مدى الأعوام الـ 15 الماضية في تحويل المساحات العامة في لندن إلى متاحف صغيرة منتشرة.