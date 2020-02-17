تشويه تحفة بانسكي ليوم الحب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فتاة تحمل مقلاعاً يقذف أزهاراً حمراء هدية بانسكي للعالم في يوم الحب اختارها أن تطل من أحد المنازل المؤجرة في بريستول، قبل أن تتعرض لتدمير غير مبرر نفذه البعض بأن دونوا فوق الرسم عبارة «أوغاد بي بي سي» باللون الزهري الفاضح، لتتحوّل تحفة بانسكي بعد ساعات من ظهورها إلى مجرّد غرافيتي مشوه.

وكان الفنان المتخفي قد أكد أنه وراء إبداع هذه التحفة عبر نشر صورتين لها عبر صفحته الرسمية الخاصة على موقع «انستغرام» في الساعات الأولى ليوم الحب. العمل الفني ظهر على جدران منزل بالإيجار يعود لإدوين سايمونز، وقد اكتشفت ابنته كيللي وودراف وجوده بالصدفة بعد وسمها على منشور عبر «فيسبوك». كما أبدت خشيتها من أن تتعرض التحفة البانسكية للتدمير الكامل بفعل العاصفة دينيس. وأشار أحد السكان المحليين لمنطقة بارتون هيل لدى رؤيته التشوه اللاحق بها بالقول: «إنه أمر معيب بالفعل، ولكنه لسوء الحظ سيحصل على الدوام».