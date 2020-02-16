أمريكي يستخدم عصابة من الفئران للحصول على غرف فندقية مجانية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد موقع إخباري أميركي عن اعتقال «رجل محترم» لضلوعه في استخدام الفئران وحيوانات الهامستر للحصول على غرف فندقية مجانية.

وأوضحت شرطة ولاية يوتاه إن المتهم ويدعى ريان سينتيل ستيت، نجح في الحصول على غرف فندقية مجانية من خلال إطلاق الفئران والهامستر في الغرفة، مدعياً قلة نظافة المرفق الفندقي، ليطالب بعدها التعويض بغرفة مجانية عن «رعب السكن ومشاركة الغرفة مع القوارض».

لم يتوانى الجاني في سيناريو الجناية المفتعلة، بل وقد أشار لأكثر من مرة لوجود المخلفات التي تتركها تلك القوارض خلفها كدليل على وجودها، الأمر الذي يضطر إدارات الفنادق للاتصال بالجهات المسؤولة عن مكافحة الآفات ليجدوا تلك الكائنات ومخلفاتها في الغرف.

أشارت الشرطة إلى أن الجاني وعصابته من القوارض قد تسببوا في أضرار متعددة لمرافق الفنادق.