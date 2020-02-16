تعرف إلى أقدم شجرة في التاريخ

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

إذا مررت بغابة Fulurfjället في شمال السويد، فلا تفوت تصوير Old Tjikko؛ أقدم شجرة في العالم، والتي تبلغ من العمر 9500 عام.

عندما ننظر إلى الطبيعة، نقف مذهولين من عجائبها. والأشجار والحيوانات تعيش معنا منذ الازل ونتمنى أن تبقى معنا إلى الأبد.

ففي العام 2004 اكتشف الباحثون السويديون شجرة التنوب الشائعة، التي يزيد عمرها على 9500 عام.

لقد بقيت هذه الشجرة واقفة عبر 95 قرنًا في وسط غابة Fulurfjället في شمال السويد. هي ليست مهيبة، كون ارتفاعها لا يزيد على 4 أمتار، وهي نوعاً ما مكشوفة قليلاً، لكن إذا عرفنا أنها مرت بالعصر الحجري الحديث، فإننا نمنحها العذر لعدم جمالها.

اكتشف هذا التنوب الشائع من قبل ليف كولمان في العام 2004، والذي أطلق عليه اسم Old Tjikko تكريماً لكلبه المفقود. وتم تحديد عمر "شجرة عيد الميلاد" بواسطة عينات جذر أرسلت إلى مختبر في ميامي عن طريق قياس محتوى الكربون 14 في العينات المرسلة، بحسب موقع (neozone).

يمكن تفسير الارتفاع المتواضع لهذه الشجرة بالاحتباس الحراري. فوفقاً لارس هيدلوند، أخصائي تأريخ الأشجار السويدي، يبدو أن جذور أشجار التنوب لا تتطور إلى أشجار ولكنها تظل شجيرات (أحراش) خلال فترات البرد.

ويضيف الأخصائي السويدي أن شجرة التنوب بدأت في التطور مع الاحترار العالمي (ما بين 700 و 800 عام)، ولكن جذورها كانت في الأرض منذ أكثر من 9000 عام!

عندما نعتقد أننا نعرف كل مراحل تطور عصرنا، وأننا نعرف كل مراحل تطور البشرية (من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه)، نقول إن حياتنا البشرية لا تعد سوى حبة أرز في هذه الرحلة الطويلة... 9500 سنة وما زالت قائمة، هنا لا يسع المرء إلا أن يتمنى الخلود لشجرة Tjikko.