ضفدع في ثمرة فلفل

المصدر: (دبي - البيان)

أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما وجبة عندما عثرا على مفاجأة غريبة في ثمرة فلفل خضراء كانا قد اشترياها من أحد متاجر البقالة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن وسائل إعلام محلية قالت إن زوجين، وهما نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، مقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك، عثرا على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.

وإذا كان من المعتاد العثور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، إلا أن الأمر بدا غريباً للغاية أن يتواجد كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، والأغرب من ذلك أن تلك الثمرة قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.

ولم يصب الضفدع، الذي يعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر، بأي أذى خلال تقطيع الزوجين ثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك.