«عميد البشرية» يبلغ 112 عاماً

المصدر: طوكيو- د ب أ

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أمس، أن الياباني شيتيتسو واتانابي (112 عاماً)، هو الرجل الأكبر سناً في العالم. وقالت المنظمة في بيان، إن واتانابي الذي يعيش في أحد دور الرعاية بنيجاتا، حصل على شهادة رسمية من جينيس بهذا الخصوص. وأقرت المنظمة بأن واتانابي هو الرجل الأكبر سناً على قيد الحياة، بعدما توفى حامل اللقب السابق ماسازو نوناكا من جزيرة هوكايدو. وقال واتانابي الذي ولد في 5 مارس 1907، لوسائل الإعلام المحلية العام الماضي، إن سر عمره المديد عدم الغضب والابتسامة الدائمة، ذلك بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.