ستينية تشارك في سباق جري لتأمين العلاج لزوجها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ركضت الهندية، لاتا كاري، حافية القدمين لإنقاذ زوجها وتأمين العلاج له. لم تكن تدرك تلك المرأة الستينية عندما قررت المشاركة في سباق الجري، أنه من الممكن أن تكسب المال من الركض، إلى أن أجبرتها الظروف على القيام بذلك فعلاً.

قالت كاري إنها لم تكن تدرك وجود سباق في الركض أصلاً، لكن زوجها وقع فريسة المرض واحتاج لصورة رنين مغناطيسي، ولم يكن بإمكانهما تحمل كلفتها، فقررت العثور على طريقة لتأمين المبلغ.

كان ثمن صورة الرنين المغناطيسي حوالي 5 آلاف روبية، أي ما يعادل 70 دولاراً، فأخبرها أشخاص في القرية عن سباق بمكافأة مالية تصل إلى 5 آلاف روبية، وشجعوها على المشاركة قائلين إنها تستطيع الفوز، فقررت كاري بعمر 68 عاماً الركض.

أول سباق شاركت فيه كان على مسافة 3 كيلومترات في عام 2014. قالت إنها بينما كانت تركض تمزق حذاؤها فخلعته ورمته بعيداً، واستمرت في الركض عازمة على الفوز.

ومنذ ذلك التاريخ، شاركت الستينية وفازت بالعديد من سباقات الجري. قصتها ألهمت مخرج الأفلام نافين كومار لتصوير فيلم من بطولتها. قال إنه قرأ عنها لأول مرة في مقالة صحفية، وذهل عندما علم أن امرأة بسنها كانت تقوم بكل هذا من أجل زوجها.