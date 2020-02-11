دعماً لبلدهم.. مذيعو قناة صينية يواجهون كورونا بالشعر

المصدر: البيان الإلكتروني

إيماناً منهم بدور الكلمة والوقوف إلى جانب من أصيبوا بفيروس كورونا أو من فقدوا أحبائهم جراء هذا المرض الذي اجتاح الصين والعالم.

أهدى مذيعو قناة "CGTN العربية" جميع المرضى قصيدة عنوانها "جرح وكبرياء" بهدف تقديم الدعم المعنوي لهم.

التكاتف والتعاضد عنوان هذه الكلمات التي تحتفي بالأخوة الإنسانية وتقف إلى جانب المرضى وتداوي قلوبهم ببضع كلمات رقيقة.

خاصة وأن المرض انتشر على نطاق واسع، وتفيد آخر الإحصاءات بأن عدد الوفيات وصل إلى 910 أشخاص منذ اكتشاف تفشي الفيروس أول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي في الصين.

وانتشر أيضاً خارج الصين في 27 دولة ومنطقة وفقا لإحصاءات وتقارير رسمية، وأصاب أكثر من 330 شخصا. وسُجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونج كونج والفلبين. وكلاهما من مواطني الصين.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس الجديد ضحايا انتشار سابق لنوع آخر من فيروس كورونا هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي2002 و 2003.

جرح وكبرياء.. مواجهة #كورونا بالشعر والغناء.. قصيدة بصوت مذيعي CGTN العربية عن المعركة ضد الفيروس الذي اجتاح الصين والعالم.. كلمات رقيقة تداوي قلوب ومشاعر من أصيبوا بالمرض أو من فقدوا أحبائهمhttps://t.co/1mwqskWNkV@cgtnarabic#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GngupwO36E — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2020