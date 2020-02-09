جاكى شان يعد بمكافأة مالية ضخمة لمن يبتكر لقاح لفيروس كورونا

المصدر: وكالات

رصد الممثل الصينى العالمى، جاكى شان، مكافأة مالية مليون يوان "143 ألف دولار" لمن يتمكن من صنع لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد.



ويرى جاكى شان أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.



وقال جاكي شان، "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".



وقد يكون انتشار الفيروس هو السبب الرئيسي وراء تأجيل عرض فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد "Vanguard"، الذي كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي، حيث تم تأجيل عرض الفيلم في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المميت في الصين، وكان من المقرر عرضه الفيلم محليًا بدء من يوم الخميس، ولكن تم سحب النسخ من الجداول الزمنية في الصين والخارج.



وفيلم "Vanguard" يشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكي شان ويانج يانج وميا موكي وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلي تونج وشارك في تأليفه أيضًا الي جانب تيفاني اليسيا تانج.



يذكر أنه يتم اختبار عقار روسى الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.