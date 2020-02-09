طفل يدفع فاتورة غداء زملائه في المدرسة و 6 مدارس أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة "أسبوع اللطف" الذي تنظمه مدرسته، قرر طفل أمريكي في الصف الثاني الابتدائي يدعى كيوني تشينغ، أن يدفع فاتورة غداء جميع أطفال مدرسته، إضافة إلى 6 مدارس أخرى في منطقة فانكوفر في واشنطن. البادرة اللطيفة التي قام بها الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره، لقيت إعجاباً ودعماً كبيرين من أهله وأصدقائه والمدرسة التي يتعلم بها.

وبحسب موقع "سي إن إن" فإن الطفل جمع المبلغ المطلوب وقدره 4 آلاف دولار عن طريق بيع الأساور. مدير المدرسة أشاد بالفكرة التي نفذها الطالب وعلق قائلاً: "يا لها من فكرة رائعة"!