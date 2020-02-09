إنقاذ قطة علقت ليومين على حافّة ناطحة سحاب

المصدر: (دبي - البيان)

تمكّن رجال إطفاء في مدينة تشاتوغرام ببنغلاديش، من إنقاذ قطة كانت عالقة على حافة ناتئة، على واحدة من ناطحات السحاب في المدينة، كما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

واستخدم رجال الإطفاء واحدة من رافعات الإنقاذ لديهم في الوصول إلى القطة، التي ظلت عالقة في ذلك المكان لمدة يومين، دون أن يعلم أحد كيف وصلت إلى ذلك الموقع.

وما إن وصلت الرافعة إلى حيث توجد القطة، حتى قفزت عليها، وفي تلك اللحظة علت أصوات الترحيب والتشجيع من الجماهير التي احتشدت لمشاهدة عملية الإنقاذ الغريبة. وهللت الجماهير وصفقت لنجاة القطة بسلام ولرجال وحدة الإطفاء، تقديراً لعملهم الإنساني، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.